Il Comune di Bari è pronto per inviare i pagamenti per la Tari, circa 160mila, prevedendo quattro rate bimestrali o la rata unica. Il 30 settembre è stato fissato come termine ultimo della data di scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, e, conseguentemente, al 30/11/2022, 31/01/2023 e 31/03/2023 il termine ultimo per il versamento rispettivamente della seconda, terza e quarta rata. Quest’anno il Comune ha rimodulato le tariffe, prevedendo aumenti fino al 14 per cento.

Le variazioni in percentuale sulle imposte per le utenze domestiche oscillano tra una forbice che va dall’1% (pari a 1,20 euro) per i nuclei composti da una sola persona, al 14% (63,51 euro) per i nuclei composti da sei persone per una abitazione tipo di 100 mq. Per i nuclei composti da due persone l’aumento corrisponde al 7% (20,35 euro), per tre persone al 9% (30.03 euro), per nuclei con 4 persone al 9% (34,76 euro) e per nuclei con 5 componenti l’aumento corrisponde ad una percentuale del l’8% (35,13). Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, non essendo previste agevolazioni covid di cui hanno potuto usufruire nel biennio 2020/21, grazie anche alla battaglia condotta dall’Anci e accolta dal Governo centrale, la Tari risulterà più o meno uguale a quella definita per il 2019, con un’oscillazione che va dall’1% al 2%.

