Un’auto per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata sulla vetrina di un negozio. Coinvolta anche una auto della polozia. E’ accaduto tra via Quintino Sella e via Crisanzio, nel quartiere Libertà. Tre i feriti in codice giallo. E’ stato necessario l’intervento della polizia locale e degli agenti della questura di Bari. Sul posto gli operatori sanitari del 118.

