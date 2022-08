Addio a Vito Guerra. L’artista, originario di Carbonara, si è spento all’età di 78 anni. Era conosciuto come “Piripicchio”, indossava, durante le sue esibizioni con la sua banda “U sciaraball”, la tradizionale bombetta in testa, un garofano rosso, baffi e il bastone di bambù in mano.

“È morto Vito Guerra, ultimo testimone di quella dimensione folkloristica che con semplicità animava le strade e le piazze nelle città – scrive il sindaco Antonio Decaro -. Un vero artista di strada che per somiglianza fisica e ispirazione era diventato Piripicchio. E come Michele Genovese, con semplicità e straordinaria empatia, ha regalato sorrisi a grandi e piccini. La sua banda “U sciaraball” era diventata il segno distintivo di un intero territorio, quello di Carbonara, a cui era profondamente legato.

È stato interprete autentico delle tradizioni carbonaresi con i suoi riti, le sue feste patronali, le sue sagre, i suoi balli. Ricorderemo Vito Guerra per la passione per la musica, per la teatralità dei gesti e delle espressioni e per la sua generosità. Sono certo che anche da lassù Vito continuerà, con la sua bombetta, il suo bastoncino e i baffetti alla Charlot a dare il tempo alla sua banda affinché le tradizioni popolari possano perpetuarsi. Alla famiglia l’abbraccio affettuoso della città di Bari”.

“Uno dei simboli più belli della nostra Città, di Carbonara, della semplicità ma anche della forza della nostra tradizione popolare – scrive il consigliere Fabio Romito – Lui non era un artista di strada. Lui era un Artista, con la maiuscola.Mancherai tanto, a tutti. Ciao Maestro, porteremo per sempre nel cuore la tua allegria e il tuo sorriso”.

“Ci lascia oggi un’artista del Folklore carbonarese che per oltre mezzo secolo ha regalato sorrisi a grandi e piccini, portando il nome di Carbonara in giro per l’Italia insieme alla sua emblematica bassa musica “U’Sciaraball”. – scrivono dal gruppo social Tradizionalmente Carbonara – Con Vitino va via un pezzo di storia Carbonarese legata alle tradizioni, alle feste patronali, alle migliaia di serenate per gli sposi, alle sagre e tutte quelle occasioni dove Vitino, nella sua grande umiltà, ha portato gioia a tutti soprattutto agli anziani che tanto amava. Caro Vitino, da oggi ti aspettano nella più grande piazza di tutti i tempi, quella del cielo, dove tutti i Santi Patroni che hai onorato in terra ti spalancano le porte per portare gioia tra gli angeli. Carbonara e il mondo delle feste non ti dimenticherà mai”. (Foto Facebook)

