Revocato questa mattina il divieto di balneazione a Pane e pomodoro. Lo stop ai bagni era scattato due volte consecutive a causa delle forti piogge che avevano fatto saltare la paratia della condotta Matteotti: la fogna nera si era quindi riversata in mare con la bianca. I baresi hanno quindi trascorso il ponte di Ferragosto con lo stop ai bagni, anche se in molti lo hanno ignorato. Già ieri pomeriggio decine le persone in mare, senza alcun controllo. Oggi è arrivato il via libera “ufficiale” ai bagni.

