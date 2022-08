Delle scritte no-vax sono comparse oggi sulle vetrate della nuova sede Asl di via Giulio Petroni. “Lo Stato con il vaccino vuole ammazzare non curare”, si legge visibilmente in rosso all’ingresso degli uffici. Spicca anche la scritta “governo nazista”.

Non è ancora possibile sapere se i vandali siamo stati filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

(foto Facebook)

