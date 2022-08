Il turista che è caduto, forse per un malore, da una scogliera in Sardegna era il musicista di Gioia del Colle, Sandro Corsi. Nato nel 1948, ha suonato all’età di 12 anni per la prima volta in pubblico. Dalla chitarra al banjo, fino all’armonica e flauto, nel 1965 esordisce come batterista nel complesso “Fungo Cinese”. Dal 1966 al 1974 è allievo chitarrista del maestro Valerio Tango. Con il gruppo Fungo Cinese, realizza come chitarrista e cantante un disco 45 giri dal titolo “In the sky”.

Ha suonato con big della musica come Patty Pravo, Caterina Caselli, Iva Zanicchi. Fra i progetti più importanti la realizzazione della colonna sonora di “Focaccia blues”, film interpretato da Michele Placido, Renzo Arbore e Lino Banfi.

Tanti i messaggi di addio sui social. “Quando Sandro Corsi suonava – si legge in un messaggio di cordoglio – dovevi ascoltare e basta. Aveva il mistero dell’artista negli occhi, malinconici e profondissimi, e nelle dita la sapienza dei maestri. La naturalezza con cui intrecciava le note era pari solo all’intensità dei suoni che la sua chitarra regalava. Suonava con tutto il corpo perché la musica era la sua lingua e gli viveva dentro. Una volta accompagnò con qualche nota una mia conversazione e tutto fu più bello. Avrei voluto incontrarlo ancora e sapere che avrebbe suonato ogni volta che avesse voluto. Che avesse voluto lui, o che avessi voluto io. Buon viaggio Sandro, lasci Gioia più povera”. (foto facebook)

