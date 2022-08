Onorare la memoria. Con questo scopo è nata l’idea dal titolo “Cime di Puglia fino al Paradiso: in memoria di Mariolina De Fano e Vito Deliso”, un evento in cui, anche attraverso i libri, si ricorderanno due persone, che in modo diverso, hanno rappresentato il senso della reale eccellenza pugliese: Vito Deliso, chef prematuramente e recentemente scomparso in un tragico incidente stradale, e la grandissima attrice Mariolina De Fano,a due anni esatti dalla sua morte. Il tutto, in data 18 agosto 2022 (inizio ore 19.30),nella splendida cornice del teatro “Purgatorio” di Bari, in collaborazione con il Maestro Nicola Pignataro e con la partecipazione della Compagnia Teatrale Artù.

L’evento gode del patrocinio del comune di Bari e prevede, peraltro, la presentazione della pubblicazione “La storia di Vito Deliso in un barattolino d’amore” curata dal giornalista Giuseppe Saponaro edizioni Joyprint e uno sketch in cui saranno protagonisti Nicola Pignataro e Florinda Colella presidente di “Cime di Puglia”. Non è tutto. Sempre a cura di Nicola Pignataro, la lettura di alcune poesie che aiuteranno a ricordare la “grandezza” di Mariolina donna e attrice indimenticata. Ingresso gratuito ad invito

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.