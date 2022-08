Dopo lo sciopero nazionale del 2 maggio 2022, posticipato al 17 luglio 2022 per i siti aeroportuali, a seguito dei ripetuti interventi della Commissione di Garanzia nazionale sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, i sindacati pugliesi evidenziano nessun passo avanti sulla trattativa.

Sotto accusa i salari non aggiornati da diversi anni con un costo della vita divenuto insostenibile a seguito degli alti tassi di inflazione registrati. “La lunghissima ed infruttuosa trattativa – denuncia il sindacato – si è conclusa con esito negativo nell’incontro del 18 marzo 2022 nel quale le associazioni datoriali, anziché presentare una proposta dignitosa sul piano salariale, hanno dichiarato di non aver ricevuto mandato dalle rispettive aziende. La costituzione di una nuova associazione datoriale rappresenta un elemento di preoccupazione per un settore in cui la rappresentatività datoriale evidenzia da tempo una frammentazione eccessiva e l’incapacità di realizzare una sintesi positiva per le relazioni sindacali. Il mancato adeguamento del salario dei lavoratori e delle lavoratrici costituisce un elemento di estrema gravità, oltre che per il tempo trascorso, soprattutto per l’andamento dell’inflazione che, in questo periodo, sta comportando una grande perdita di potere d’acquisto per i redditi medio-bassi aggravata dagli alti tassi di inflazione registrata”.

“Tale comportamento è ancor più inaccettabile se riferito a lavoratori e lavoratrici che, quotidianamente, garantiscono la sicurezza privata e pubblica, come ampiamente dimostrato dal lodevole impegno profuso durante l’intera fase emergenziale sanitaria ancora non del tutto finita, spesso con l’espletamento di compiti impropri in nome dell’interesse generale”, continua la nota.

Filcams Cgil Puglia, Fisascat Cisl Puglia e Uiltucs Uil Puglia, nel solco del percorso di mobilitazione intrapreso su tutto il territorio nazionale, hanno aperto quindi lo stato di agitazione, riservandosi ulteriori azioni al fine di mantenere alta l’attenzione sulla vertenza del rinnovo contrattuale da qui alla data del 5 settembre. Inoltre, per dare continuità alla vertenza in atto, a partire dai prossimi giorni, saranno programmate ulteriori iniziative, su tutto il territorio pugliese secondo le modalità che saranno definite in collaborazione con le strutture territoriali di Filcams Cgil Puglia, Fisascat Cisl Puglia e Uiltucs Uil Puglia.

