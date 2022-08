Bari è chiusa per ferie. Ma non del tutto. Mentre nelle strade di periferia si fa fatica ad incontrare gente e trovare negozi aperti nella settimana di Ferragosto, il centro è gremito di turisti.

Nei giorni dedicati per tutti al riposo e alle vacanze, in via Sparano e Corso Cavour sembra di vivere in una settimana come tutte le altre. “Non ricordo di aver mai visto tanti turisti a Bari e per le strade del centro”, spiega a Borderline24 un commerciante che ha ovviamente scelto di non abbassare le saracinesche, per approfittare della presenza degli stranieri e incrementare le proprie vendite.

Sono aperte anche tutte le grandi catene internazionali, così come i bar sono pieni di gente seduta ai tavoli per un aperitivo. Camminando per via Sparano e per il centro si incontrano turisti provenienti da ogni parte del mondo. Fanno capolino anche molti giapponesi. Bari non è quindi deserta in questi giorni di vacanza, fatta eccezione per la periferia. I turisti stanno animando le giornate del centro cittadino.

