Gli avevano revocato la patente da oltre quattro anni, ma si è presentato in questura con la propria auto. E’ quanto accaduto ad Andria dove un sorvegliato speciale di 63 anni ha raggiunto le vicinanze degli uffici di via Indipendenza in auto per poi parcheggiarla con lo scopo di non essere scoperto. Di lui, però, si è accorto un poliziotto che lo conosceva, come pure i suoi precedenti.

L’uomo, sottoposto all’obbligo di firma, è stato denunciato e dovrà rispondere di violazione degli obblighi e prescrizioni della sorveglianza speciale.

