“Subito dopo la vile aggressione ai danni della norcineria, ho fatto sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale e della città intera recandomi con Cosimo e Nunzia, unitamente al comandante della Polizia locale, presso la stazione dei Carabinieri”. Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, tramite i social esprime la propria solidarietà nei confronti del proprietario del locale di Bitonto aggredito da una baby gang sabato sera mentre il locale era in chiusura.

Ricci continua: “Insieme a tanti ho chiesto, quindi, a Cosimo e Nunzia di non mollare. Ci ritroveremo sabato 20 agosto alle ore 19, in Piazza Cattedrale, perché la norcineria ha deciso di ripartire e a noi tutti toccherà il dovere di far sentire il nostro sostegno”.

Ha espresso la propria solidarietà al ristorante anche la Confcommercio Bitonto. “Dobbiamo essere una cosa sola – precisa l’associazione. Nunzia e Cosimo sono ristoratori, imprenditori che hanno creduto e investito sul nostro territorio. Combattono come tutti per preservare il proprio lavoro e hanno un ruolo non da poco nel presidiare, favorendo socialità e momenti conviviali, una piazza che per la presenza della maestosa Cattedrale dona lustro ma spesso anche infamia al buon nome della nostra città. Sono però anche persone e genitori e potrebbero essere ognuno di noi”.

La Confcommercio in particolare chiede “all’amministrazione di organizzare un incontro tecnico per esaminare con attenzione gli strumenti in nostro possesso per poter intervenire e prevenire questi episodi. Chiediamo agli attori del commercio e della ristorazione di unirci e diventare una cosa sola contro questa condotta aberrante. Siamo di più e più forti e soprattutto siamo noi e la città ad aver qualcosa da perdere. Chiediamo ai cittadini di non girarsi dall’altra parte ma di marcare bene il territorio, lo stesso territorio che un giorno vedrà passeggiare il proprio genitore, figlio, amico e si vorrà dare per scontato sia sicuro.

Chiediamo unità di intenti e senso pratico in tempi ragionevoli”.

