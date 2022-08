E’ ancora emergenza sangue negli ospedali della Puglia. Il Policlinico di Bari ha dovuto sospendere, e non è la prima volta dall’inizio dell’estate, gli interventi programmati. Un grosso problema che si ripresenta ogni estate: quando si dona meno e c’è più bisogno di sangue. Il nodo è alla radice: ancora non c’è una cultura radicata della donazione. Ancor meno nei giovani. Questo è il motivo per il quale si grida spesso all’emergenza, quando la parola d’ordine dovrebbe essere donare tutto l’anno. Ne è convinto Angelo Ostuni, direttore della Medicina trasfusionaledel Policlinico di Bari.

Che situazione c’è alla Banca del Sangue del Policlinico di Bari?

La situazione al trasfusionale del policlinico è estremamente critica. E purtroppo quest’anno non è la prima volta che siamo stati costretti ad interrompere gli interventi chirurgici in elezione. Non è diverso negli altri ospedali.

Quanto preoccupa la carenza di sangue in questo momento?

Stiamo affrontando un periodo molto difficile anche perché da un certo punto di vista viene meno il “diritto alla cura” dei cittadini. Ma il sangue e gli emocomponenti possono essere ottenuti esclusivamente dalle donazioni. La situazione attuale riguarda più o meno l’intero territorio nazionale.

Da cosa dipende la riduzione dei donatori?

Il periodo estivo e forse le temperature elevate stanno probabilmente influendo negativamente, mentre non credo che il Covid stia giocando un ruolo importante in questo momento. Sicuramente riveste un ruolo la non sufficiente e costante informazione sulla cultura della donazione, considerato che possono donare tutti coloro che sono in buone condizioni di salute, tra i 18 e 65 anni.

Chi può donare?

Non bisogna aver assunto farmaci (antinfiammatori, antipiretici, antibiotici) almeno negli ultimi 7 giorni. Non bisogna aver avuto febbre (di qualunque natura). Non bisogna aver fattotatuaggi/piercing/agopuntura/interventi chirurgici nei 4 mesi precedenti. Cure odontoiatriche nei 7 giorni precedenti la donazione. Le donne in età fertile devono evitare la donazione durante il ciclo mestruale.

Qual è l’appello che lancia?

Invito tutti coloro che non l’hanno ancora fatto a recarsi, appena possibile, presso un centro trasfusionale (ne abbiamo ben 22 in tutta la Puglia!) per donare sangue, plasma, piastrine: il Trasfusionale del Policlinico è aperto tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato) dalle ore 7:30 alle 12:30 Per la prenotazione, accedere al seguente link: servizi.policlinico.ba.it/MTA. Un piccolo gesto può salvare la vita di tante persone.

