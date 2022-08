Boom di sanzioni con telelaser oggi, 18 agosto. Ben 58 le sanzioni elevate per violazione dei limiti massimi di velocità. Quattro pattuglie della polizia locale hanno monitorato corso Trieste, via Falcone e Borsellino, via Trisorio Liuzzi, quartiere San Paolo, viale De Laurentis, via Giulio Petroni. Due le patenti ritirate per superamento del limite massimo di oltre 40 km/h.

