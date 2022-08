Tentata effrazione ai danni del locale Semplice Cafè in via Argiro. “Un individuo in bici con cappellino ha cercato di entrare nel locale – racconta il titolare sui social – Fortunatamente non è riuscito a scardinare il portone d’ingresso. Questa è la seconda volta in 15 giorni. Purtroppo a un nostro collega nella stessa notte non è andata così bene! Si è visto svuotare il registratore di cassa oltre al danno della porta. Parliamo di zona Umbertina vicinanza teatro Petruzzelli. Nelle ultime due settimane sono stati eseguiti oltre 6 colpi in pieno centro città, messi a segno da questo individuo, crediamo”.

L’appello è alle istituzioni. “Quello che accade in queste notti in pieno centro a Bari è un fatto inaccettabile. Facciamo appello al prefetto, al questore e al sindaco di Bari, per individuare il o i responsabili di quanto accaduto in queste settimane. Aspettiamo una risposta forte dalle nostre istituzioni”. (in foto repertorio uno dei negozi colpiti durante l’anno)

