Se ne possono annoverare una infinità di posti impensabili dove sono stati ‘parcheggiati’ i monopattini negli ultimi tempi. Li abbiamo trovati in curva, in mezzo alle strade, agli incroci e anche lasciati per terra. Ma in questo caso si tratta di un vero e proprio caso di inciviltà. Entrambi i monopattini si trovano non solo sulle strisce pedonali, ma sullo scivolo per disabili che cosi risulta essere completamente inutilizzabile.

Da tempo molti cittadini richiedono a gran voce l’utilizzo delle targhe in maniera da poter multare chi non rispetta le regole. O in questo caso chi non ha il buon senso.

(foto facebook)

