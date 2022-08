Non per tutti la pausa estiva è sinonimo di spensieratezza. Per le famiglie che vivono nel mondo dell’autismo o delle disabilità questi mesi sono fitti di incognite, così come di ostacoli veri e propri, a causa della mancanza di continuità nelle cure e nel supporto quotidiano, nelle terapie mediche o ricreative fondamentali per i propri cari.

Ma la disabilità non conosce ferie, festività o break estivi. L’autismo non va in vacanza. E così il genitore è molto spesso costretto a diventare non solo il caregiver primario, ma anche l’insegnante, terapeuta, compagno di giochi, e altro ancora. L’autismo al contrario delle altre disabilità è pervasivo. Le difficoltà si incontrano in tutti gli ambiti di vita sociale. L’autismo è una condizione di vita.

“L’autismo non va in ferie e molto spesso i ragazzi e i loro genitori si ritrovano da soli ad affrontare un grande disturbo, che quasi sempre porta all’ isolamento” – spiega Vito Spadavecchia, genitore di un bimbo autistico nonché presidente dell’associazione ‘Il mito di Efesto Aps’ e delegato del sindaco Antonio Decaro per la città metropolitana per le politiche delle disabilità.

“Io – spiega a Borderline24 – raccolgo lamentele e segnalazioni che vengono dal mondo dell’autismo di Bari. Lo faccio attraverso lo sportello che è stato inaugurato lo scorso aprile, quindi nel mese dell’autismo. Uno sportello di informazione, ascolto e supporto alla disabilità presso la sede operativa della cooperativa sociale Teknè (all’interno del comprensorio dell’istituto Di Cagno Abbrescia). Qui vengono raccolte le storie di tutti i cittadini”.

“Il periodo estivo per gli altri è un momento di vacanza, tutto si ferma, ma non per le famiglie con i figli con autismo, che al contrario di tutte le altre disabilità non permette un momento di riposo – precisa il genitore – . In questi giorni noi subiamo il peso del carico assistenziale. Il problema, tra l’altro, è molto più sentito per gli adolescenti. Nell’età evolutiva e preadolescenziale, infatti, bene o male esistono i campi estivi con supporto di figure competenti. Le famiglie così riescono ancora a respirare. I casi di disturbo comportamentali – continua Spadavecchia – stanno aumentando esponenzialmente. Per esempio, solo nella città di Bari, la Neuropsichiatra infantile e dell’adolescenza Asl Bari fino a luglio ha definito più di 100 nuove diagnosi di autismo. Ecco con questi numeri riferiti alla città di Bari vorrei dire alle varie forze politiche, ma soprattutto ai vari candidati alle politiche 2022 della nostra Regione Puglia, che per l’autismo è scaduto il tempo per gli spot elettorali perché siamo ormai da anni in piena emergenza sociale”.

“L’ autismo – commenta Spadavecchia- non ha soltanto bisogno dell’assegno di cura e di contributi ma necessità soprattutto di una reale e condivisa presa in carico da parte da parte di tutti gli attori chiamati a vario titolo ad intervenire sulla vita delle persone autistiche e delle loro famiglie. Non una presa in carico di protezione, ma di reale inclusione che dovrà garantire il rispetto dei diritti umani, civili e sociali di queste famiglie”.

“La presa in carico di una persona con disturbo dello spettro autistico (Dsa) non può prescindere dal progetto di vita individuale che deve tenere conto della rete dei servizi intorno alla persona e di una presa in carico socio – sanitaria che consenta alla persona con Dsa, che sia bambino o adulto, di essere supportato nei suoi bisogni da tutta la rete dei servizi (scuola, asl, ente locale, trattamento riabilitativo, inclusione lavorativa, attività extrascolastica, sport…) dall’età evolutiva all’età adulta in collaborazione con la famiglia di riferimento o con il caregiver. Attraverso il progetto individuale – spiega ancora Spadavecchia – i vari interventi di integrazione/inclusione, di cui è destinataria la persona con disabilità, vengono coordinati al fine sia di evitare inefficaci sovrapposizioni degli stessi sia di indirizzare i vari interventi verso un’ adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze del beneficiario. Il progetto individuale costituisce uno strumento necessario attraverso il quale assicurare il benessere complessivo della persona con disabilità, tenendo presente i suoi interessi, le sue potenzialità, e le sue esigenze. Il ritardo nell’adozione di un progetto individuale potrebbe ledere anche in maniera irreparabile lo sviluppo psico-fisico e l’estrinsecazione della personalità del beneficiario – conclude – con conseguente richiesta di risarcimento danni non patrimoniali”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.