Dopo il buon pareggio rimediato all’esordio in casa del Parma, il Bari di Michele Mignani si appresta ad ospitare il Palermo, nella prima al San Nicola. Superati i 21000 biglietti per questo esordio davanti ai propri tifosi.

La vigilia del match è stata affidata, come di consueto, alle parole del mister Mignani anche lui pronto a scendere in campo con i suoi uomini. Il mister apre la conferenza parlando dei possibili convocati.

“Ceter sta continuando il percorso di avvicinamento alla condizione migliore – spiega Mignani – se non ci sono intoppi potrà essere convocato. Vicari sta bene e Benedetti ha scontato la squalifica. Sono molto contento di avere tutta la squadra a disposizione”.

Mignani è contento dell’organico e di come i giocatori hanno approcciato la nuova stagione, consentendogli di lavorare al meglio.

“Siamo più avanti quest’anno, rispetto allo stesso periodo l’anno scorso – sottolinea il mister – con il parma sono scesi nove undicesimi della squadra dello scorso anno. Per forza di cose idee e concetti sono più avanti”.

L’allenatore chiarisce anche le sue idee sul mercato, ancora aperto per il Bari, e sugli uomini che potrebbero vestire la maglia biancorossa.

“Io penso al Palermo e non al mercato – dice Mignani – le trattative si chiudono a fine agosto e possono esserci delle offerte che possono fare al caso nostro. Con il DS stiamo cercando di capire cosa può migliorare la nostra rosa ma non deve diventare un’ossessione”.

Infine il mister parla anche del Palermo che domani arriverà al San Nicola per bissare la vittoria ottenuta contro il Perugia.

“Non è facile immaginare che Palermo sarà – sottolinea il mister – l’allenatore non è lì da molto tempo ma è stato molto bravo a dare continuità al lavoro fatto prima. Saranno motivati e verranno qui per fare risultato. Il Palermo che vedremo lo sapremo solo domani sera”.

Appuntamento per la seconda giornata di Serie B fissato per domani 19 agosto. Calcio d’inizio al San Nicola previsto per le ore 20:45. (foto ssc bari)

