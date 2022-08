E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale, sulla strada provinciale 362 all’altezza di San Cesario. L’impatto tra un’auto e una bici, avvenuto nei pressi del distributore di benzina Lukoil, è stato così violento da non lasciare scampo al ciclista, un uomo di 76 anni morto sul colpo.

Illeso invece il 60enne alla guida della vettura, una Nissan Qashqai che, come da procedura, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test finalizzati a rilevare eventuali tracce di droga e alcol nel sangue. Sul posto i carabinieri per raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica del sinistro.

