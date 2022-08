Non erano solo indiscrezioni. Il Parco Commerciale di Casamassima accoglierà Primark, l’azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento low cost. Il primo store in Puglia quindi, taglierà il nastro in provincia di Bari, il secondo nel sud Italia dopo quello a Catania. Gli operai sono al lavoro da tempo e si sta allestendo il negozio da oltre 7mila metri quadri complessivi. Ancora non è nota la data di apertura: l’obiettivo però è quello di inaugurare prima di Natale.

