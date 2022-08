In occasione della partita di calcio Bari-Palermo, in programma domani, venerdì 19 agosto, al San Nicola, l’Amtab ha predisposto il potenziamento del servizio bus per lo stadio a supporto delle linee ordinarie e l’attivazione delle aree di sosta circostanti l’impianto sportivo. Il servizio bus, che collegherà direttamente piazza Moro allo stadio senza effettuare fermate intermedie, sarà espletato a partire dalle ore 18 (prima partenza) sino al termine delle esigenze, e osserverà il seguente percorso:

Piazza Moro-Stadio San Nicola

andata : piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Quintino Sella, sottovia Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale O. Flacco, via Cotugno, via Gen. Bellomo, SS. 236, uscita Stadio S. Nicola, ingresso Stadio;

: piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Quintino Sella, sottovia Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale O. Flacco, via Cotugno, via Gen. Bellomo, SS. 236, uscita Stadio S. Nicola, ingresso Stadio; ritorno: ingresso Stadio, via Torre Tresca, via Generale Bellomo, via Cotugno, viale O. Flacco, viale Salandra, sottovia Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro.

Per usufruire del servizio l’utente dovrà munirsi di regolare biglietto. Il ritorno dallo stadio è previsto in concomitanza con il termine della gara, con partenza dall’area antistante al campo di allenamento. Si rammenta che, per poter usufruire del servizio, è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2.

Servizio Sosta

Il servizio di sosta sarà espletato domani, venerdì 19 agosto, dalle ore 16.30 alle ore 23, alla tariffa unica di 3 euro per gli autoveicoli e di 12 euro per i bus.

Postazioni commerciali

Sempre a servizio dei cittadini che domani sera si recheranno allo stadio, la ripartizione Sviluppo economico ha autorizzato 23 concessioni di postazioni su suolo pubblico in favore degli operatori commerciali interessati, che potranno così posizionare i propri automezzi per la vendita di alimenti e bevande e/o gadget.

Tutti gli operatori autorizzati partecipanti alla manifestazione dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

accedere all’area sede della manifestazione per il posizionamento del mezzo, previa esibizione del presente titolo autorizzatorio e di documento di riconoscimento, salvo eventuali diverse disposizioni da parte delle autorità di controllo;

occupare personalmente o tramite proprio delegato il posteggio assegnato,

non occupare un posteggio diverso né uno spazio maggiore rispetto a quello concesso;

mantenere l’assoluta pulizia del suolo;

esporre il titolo autorizzatorio sul luogo del posteggio;

osservare i provvedimenti sindacali che verranno adottati ex art. 54 del TUEL e di tutte le misure volte alla tutela della sicurezza urbana;

non arrecare alcun danno al patrimonio comunale;

non posizionare tavolini e sedie nella zona circostante il mezzo;

per motivi di sicurezza l’occupazione dei posteggi dovrà avvenire nell’ultima fila degli stalli di sosta, ovvero i più lontani dall’anello dello stadio;

non utilizzare uno spazio diverso da quello che verrà assegnato;

dotarsi di contenitori per la raccolta differenziata di vetro, plastica indifferenziata;

effettuare la vendita di alimenti e bevande esclusivamente in bicchieri e contenitori di carta o plastica a perdere;

mantenere in condizione di ordine e pulizia l’area occupata;

alla fine dell’attività ristabilire lo status quo ante dei luoghi;

rispettare l’ordinanza sindacale n. 2022/02690 del 05.08.2022 inerente il divieto di somministrazione, vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica munite di tappo, sia all’interno che all’esterno dello Stadio San Nicola e nel raggio di 500 metri dall’impianto sportivo fino al 31 luglio 2023;

ritirare l’atto di concessione posteggio prima della data di inizio della occupazione in quanto il mancato ritiro dell’atto è sanzionato con l’irrogazione della sanzione;

effettuare il pagamento della sosta relativa al presente atto all’AMTAB S.p.A..

