Nel primo anniversario della scomparsa avvenuta il 19 agosto 2021, l’Anpi provinciale e la sezione Anpi di Bari ricordano commosse l’insigne architetto, urbanista e docente, Arturo Cucciolla, cui è intitolata la sezione cittadina dell’associazione.

“Professionista brillante – si legge in una nota – intellettuale rigoroso, Cucciolla ha dedicato la vita alla causa dell’antifascismo; nell’ultimo quindicennio ha offerto un contributo ineguagliabile alla costruzione dell’Anpi nella nostra città e in provincia: promotore e protagonista di tutte le più significative azioni intraprese dall’associazione, si è inoltre distinto per il suo apporto generoso all’organizzazione quotidiana della vita associativa”.

“È stato, in particolare, il progettista delle “pietre d’inciampo” che in città commemorano episodi rilevanti della nostra storia antifascista. Nell’antifascismo barese resterà indelebile il ricordo immensamente grato di una vita spesa per la promozione della memoria storica, per la giustizia e la libertà, per la Costituzione”.

