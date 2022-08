A Bari piove sabbia. E le auto si sono completamente sporche per via delle gocce appesantite dalla sabbia sahariana. “Ma tutto era già previsto – spiega il colonnello Vitantonio Laricchia, meteorologo barese – . Il vento girava a scirocco già ieri. Le temperature arriveranno anche a 36 gradi, non 44 come è stato detto. La stagione sta pian piano concludendosi. Quindi verso fine agosto non superano quei valori. Si tratta dell’annuncio del passaggio della perturbazione che ha interessato il nord e il centro Italia. E’ una coda che sta passando”.

Ma il meteorologo annuncia: “Ci potrebbe essere anche qualche fenomeno estremo, specialmente in Capitanata e in provincia di Bari. Quindi è atteso qualche forte rovescio, grandinata o nubifragio. C’è una probabilità del 90% che ciò accada”.

Domani arrivano già i venti freschi di maestrale. “Sabato in tarda mattinata in tutta la Puglia – precisa Laricchia- è previsto il sole, ci sarà solo qualche residuo di pioggia nel Salento. Ma sarà un weekend all’insegna di temperature non oltre i 28-30 gradi, nella media del periodo. Sarà agitato il basso Adriatico e il canale d’Otranto, poco mosso o mosso al largo lo Ionio. Insomma riusciamo a salvare questo penultimo week end di agosto”.

