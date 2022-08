Si chiamano Francesco, Veronica e Anna gli angeli che ieri pomeriggio, 18 agosto, hanno salvato la vita di una bambina di appena sei anni che stava annegando a San Girolamo. “Erano circa le 16 e 30 – racconta a Borderline24 Francesco – stavo facendo il bagno, in acqua non c’era quasi nessuno. Noto una bambina con un costume fucsia che sembrava stesse nuotando a dorso”.

La prima volta che la vede la piccola aveva la testa fuori dall’acqua. “Non mi preoccupo all’inizio, poi però sento questo rumore strano delle gambe – continua Francesco – mi giro e vedo che la testa della piccola era sott’acqua. Corro verso di lei e la tiro fuori dall’acqua, noto che vomita qualcosa di bianco”. A quel punto Francesco grida aiuto e vengono in soccorso numerose persone. “In spiaggia c’era una ragazza che conosceva le tecniche di rianimazione e aiutata da un’altra signora che lavorava in ospedale hanno cominciato a rianimare la piccola – continua Francesco – io nel frattempo ho cominciato ad urlare per cercare un medico, qualcuno, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Nel frattempo fortunatamente le due ragazze, Veronica e Anna, sono riuscite a prestare i primi soccorsi sulla piccola ed è arrivata l’ambulanza che l’ha portata in ospedale dove è ricoverata ma sta bene. Anche i bagnini si sono prodigati, portando il defibrillatore e sostenendo Veronica e Anna che erano lì a prestare i primi soccorsi”.

“In quel tratto di mare bisogna stare attenti – continua Francesco – perché all’inizio si tocca ma poi diventa alta all’improvviso. Bisogna davvero prestare attenzione, basta un attimo”. (foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.