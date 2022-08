Chiude dopo 56 anni, la storica agenzia Fotogiornalistica Luca Turi. Lo storico fotoreporter della Gazzetta del Mezzogiorno ma anche punto di riferimento locale per le testate giornalistiche nazionali, ha raccontato la cultura e la cronaca della nostra città per mezzo secolo. Storica la foto della Vlora sbarcata nel porto di Bari con 20mila albanesi e che è diventata il simbolo del grande esodo al di là della costa pugliese. Luca Turi è e resterà il simbolo della cronaca raccontata per strada con gli occhi di una macchina fotografica e di una telecamera.

“L’annunciata chiusura dell’agenzia fotogiornalistica di Luca Turi lascia sicuramente un vuoto nel panorama informativo e della memoria storica della Bari moderna – commenta Antonio Decaro -. Si conclude un’esperienza professionale che ha fatto dell’informazione e delle immagini di qualità il proprio marchio di fabbrica. Per oltre 50 anni Luca Turi ha seguito e documentato tutti i grandi avvenimenti che hanno interessato la nostra terra con la competenza e la maestria di un fotoreporter di razza, diventando un punto di riferimento per molti giovani giornalisti e operatori interessati ad imparare il mestiere.

Come dimenticare il ruolo svolto trent’anni fa in occasione dello sbarco dei ventimila della Vlora, che ci ha regalato volti e fotografie indimenticabili per intensità e verità, documenti che testimoniano l’irrompere nel secondo Novecento del fenomeno migratorio nel nostro Paese. Per il suo impegno, per la sua storia professionale sempre al servizio del territorio – conclude il primo cittadino – la città di Bari intende certamente consegnargli un riconoscimento ufficiale”.

