Seconda giornata di Serie B per il Bari che ospita il Palermo. I biancorossi dopo il buon pareggio rimediato contro il Parma, cercano la prima vittoria in campionato. Rosanero in vantaggio al 37′ con Valente che sfrutta l’assist di Floriano e deposita in rete. Bari più offensivo nel secondo tempo e al 68′ trova il pari con Cheddira. Ecco il racconto del match.

Il Bari fa il suo debutto al San Nicola ristrutturato e pronto per ospitare la Serie B. Ospite il Palermo di Eugenio Corini, davanti ad una cornice di 35377 spettatori (135 di fede rosanero). Ospiti subito pericolosi al 7′ con Elia che favorito da un rimpallo, colpisce a botta sicura ma trova pronto Caprile che si rifugia in corner.

Ancora Palermo al 13′, Broh sfrutta l’errore di Terranova, entra in area la mette in mezzo per Floriano che però non riesce a coordinarsi per concludere a rete. Squillo del Bari al 21′ con Antenucci che serve Ricci ma il giocatore biancorosso viene murato dal buon intervento del portiere rosanero. Ci riprova il Bari al 35′ con Cheddira che sfrutta il pallone servito da Maita, ma deve arrendersi alla parata di Pigliacelli.

Il Palermo riesce a passare al 37′, i galletti regalano palla ai rosanero, Floriano serve Valente che con un destro a giro batte Caprile e fa 1-0. Bari a centimetri dal pareggio, al 43′ Botta serve un ottimo pallone a Cheddira che prova a superare con il pallonetto Pigliacelli, ma la palla sorvola la traversa di pochissimo. Risponde il Palermo al secondo di recupero, contropiede perfetto sembra tutto fatto per Brunori, murato all’ultimo da Pucino che manda in corner. Finisce il primo tempo, Bari sotto per 1-0.

Inizia il secondo tempo e dopo 60 secondi il Bari va vicino al pari con Maita. Il centrocampista biancorosso salta l’avversario, entra in area e tira ma trova il grande intervento di Pigliacelli che si rifugia in corner. Al 54′ ancora Bari, il Palermo si difende in 10, Antenucci riesce a trovare un varco ma il suo tiro si spegne alto sulla traversa.

Solo Bari nel secondo tempo e al 68′ arriva il pari, Antenucci dal fondo mette in mezzo e Cheddira più lesto di tutti deposita in rete per il gol della nuova parità. La partita cambia volto al minuto 86′ quando Marconi stende Cheddira lanciato a rete e viene espulso dal direttore di gara. Galano non sfrutta però la successiva punizione dal limite.

I biancorossi ci provano ancora, ma dopo 6 minuti di recupero finisce in parità questo secondo match di Serie B. Prossimo incontro per il Bari, fissato per domenica 28 agosto al ‘Curi’ di Perugia. Calcio d’inizio previsto per le ore 20:45 (foto ssc bari).

