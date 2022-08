Finisce in mare con l’auto ma viene salvata dal pronto intervento di un bagnante. E’ accaduto nel pomeriggio a San Cataldo, marina di Lecce, dove per cause da chiarire, non si esclude un gesto volontario, una donna di 61 anni di Lecce è finita nel tratto di mare antistante la darsena. Ad accorgersi della scena un ragazzo di 19 anni che stava in spiaggia e che, senza pensarci due volte, si è gettato in acqua riuscendo a tirare fuori dall’abitacolo la donna e a portarla in salvo a riva. La 61enne sta bene. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e personale della Guardia Costiera per rimuovere il veicolo dall’acqua e verificare eventuali fuoriuscite di carburante. (Foto facebook)

