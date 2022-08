Grandine come pietre questo pomeriggio a Casamassima, Rutigliano e in alcuni comuni limitrofi. Diversi i danni alle auto come testimoniano alcuni residenti sulla pagina social di Amo Casamassima. Il maltempo sta interessando in queste ore l’intera regione. La Protezione civile ha emanato una allerta gialla fino a questa sera per forti precipitazioni e temporali. (Foto facebook)

