Nuova allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica e Bacini del Lato e del Lenne dalle ore 14 di oggi, 19 agosto, e per le successive 6 ore. Lo comunica Il bollettino di criticità diffuso dalla Protezione civile regionale.

Previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati su Puglia centrale e ionica”.

