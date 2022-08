Rosa Marina da sempre viene considerata il simbolo e il nido estivo della Bari bene. Il consorzio riunisce dalla sua nascita avvenuta, sul finire degli anni 60, per mano dell’imprenditore austriaco Max Schachter, le famiglie benestanti baresi. Professionisti, politici ed esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo. Una località immersa nella macchia mediterranea dove le famiglie, soprattutto con bambini e adolescenti, amano trascorrere anche tutti i tre mesi del periodo estivo. E’ vigilato h24 da guardiania privata ed è dotata di 2 chilometri di litorale. Molte ville sono in affitto e si arriva a pagare per 90 mq per luglio e agosto anche 15 mila euro.

Per acquistare invece una villa bisogna investire non meno di 600 mila euro per strutture di 100 mq con giardino. Il villaggio, però, è da sempre considerato unico nel suo genere. All’interno vi è la presenza, oltre che di una farmacia, di supermercati e negozi alimentari, di bar e discoteche che permettono ai ragazzi di divertirsi. Ed è proprio questo il problema che preoccupa gli stessi consorziati: la movida notturna. Ma non solo.

“Non è tutto ora quel che luccica. A Rosa Marina ci sono gli stessi problemi da anni ormai – dice un proprietario. E mai sono stati risolti. C’ è molta sporcizia, incuria delle strade e poi i ragazzini sono fuori controllo, soprattutto la sera”.

Gli adolescenti – spiega un altro proprietario – trascorrono tutta la notte a bere, urlare e a disturbare la quiete notturna nell’indifferenza di tutti. E ora di intervenire energicamente basta far finta che tutto vada bene”. “Quotidianamente – precisa un altro proprietario proprio sulle pagine social che riuniscono i consorziati – il litorale e i parcheggi antistanti le spiagge sono invasi dai rifiuti, bottiglie di vetro e plastica, altra immondizia, staccionate divelte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere (funzioneranno?).

Inutile appellarsi al senso civico e al ‘fare comunità’ – continua – se tutto questo è perpetrato dai figli dei consorziati e da chiunque alloggi nel villaggio nel periodo di agosto. Vero è anche che lo stesso scenario si offre sulla spiaggia, frutto dei bivacchi notturni e degli accampamenti in tende. Fortunatamente l’arenile ogni giorno viene ripulito all’alba dai mezzi preposti”.

Ma non è solo la movida a preoccupare. Ci sono anche a Rosa Marina casi di risse tra ragazzi ‘alticci’, di strade pericolose e dissestate, cumuli di spazzatura lasciati per strada, problemi di parcheggio e di incuria delle strade (che tra l’altro si allagano con la pioggia). Insomma a Rosa Marina ci sono gli stessi problemi di inciviltà che si riscontrano a Bari.

