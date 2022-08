Non è stato solo un boom ferragostano di turisti sulle spiagge italiane, ma anche di cani in spiaggia. Infatti secondo i dati dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA nella solo giornata di ferragosto erano oltre 100mila i bagnanti che si sono recati sulle spiagge italiane con i propri cani al seguito, scegliendo opportunamente le ore meno affollate e meno soleggiate.

“Un dato questo molto importante, che vede un incremento di presenza di cani insieme ai loro padroni di almeno il 150% rispetto al ferragosto dello scorso anno dovuto principalmente a due fattori- scrivono gli animalisti- innanzitutto l’ampliamento dei posti riservati ai padroni con i cani nelle spiagge pubbliche e nei bagni in concessione, ed una maggiore tolleranza, e dall’altro lato il crollo verticale delle multe per i cani in spiaggia. Si tratta di una importante inversione di tendenza rispetto agli anni scorsi infatti: secondo le segnalazioni che ci arrivano quotidianamente le multe ed il richiami sono diminuiti sensibilmente del 30% rispetto allo stesso periodo della scorsa estate e questo aiuta sicuramente anche ad incrementare il turismo delle famiglie con animali e a ridurre gli abbandoni estivi”.

