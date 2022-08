Hanno colori forti: dal fucsia al verde sino ad arrivare al giallo limone. Hanno il sapore di ananas, anguria, ma anche mashmallow o gomma da masticare. Sono le sigarette elettroniche usa e getta, la nuova moda tra i giovani che si affrettano a spiegare che “è senza nicotina”. Nei fatti, la nicotina – che è quello che crea dipendenza – c’è, anche se in piccole dosi. A non esserci invece assieme al catrame (e per fortuna), sono le indicazioni sui pacchetti. Spieghiamo meglio: nessuna incitazione a “smettere” o alle “conseguenze sulla salute”.

I consumatori sono ragazzini di 12 anni. A 17, nella maggior parte dei casi, passeranno alle sigarette “vere”. Questi vaporizzatori usa e getta non sono per la verità niente di banale. Primo punto: a volte contengono nicotina. L’avvertenza è ben visibile su alcuni prodotti. Seconda fonte di preoccupazione: gli e-liquid contenuti in questi vaporizzatori, con o senza nicotina, contengono moltissimi aromi i cui effetti, dopo l’inalazione, sono ancora sconosciuti. Se la sigaretta elettronica è considerata meno rischiosa della sigaretta, in un contesto di astinenza, ciò non implica che lo svapo di e-liquid senza nicotina sia privo di rischi, soprattutto all’età di 12 anni.

