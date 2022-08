Tangenziale bloccata fino a quasi due ore prima e dopo la partita a causa delle centinaia di auto che hanno raggiunto lo stadio San Nicola per la prima in casa del Bari contro il Palermo. Un pubblico di oltre 35mila spettatori che però non sarebbe stato gestito a dovere dagli organizzatori.

Tantissime le proteste: i parcheggi non erano sufficienti con un viavai di auto che entravano ed uscivano a causa dell’assenza di posto. Sotto accusa l’apertura solo alle 19 delle porte dello stadio. “Ai concerti – racconta uno dei presenti – anche con meno persone si aprono le porte fin dal primo pomeriggio. Ieri invece porte aperte alle 19, noi siamo riusciti ad entrare solo a partita iniziata a causa di questa disorganizzazione”. Non erano state aperte neanche tutte le porte.

Sotto accusa anche gli altri costi delle bevande all’interno. “Hanno chiesto quattro euro per una birra”. Il Comune nei prossimi giorni organizzerà una riunione per predisporre un piano viabilità (per le aree di sua competenza) adeguato ad evitare i disagi che si sono presentati nella serata di venerdì. (Foto Facebook)

