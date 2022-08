I lavori dovevano terminare a fine giugno, ma il cantiere è ancora aperto e molto probabilmente non si concluderà neanche per la fine di agosto. Stiamo parlando dell’area giochi sul lungomare di San Girolamo. Il 10 agosto è arrivata al Comune la comunicazione dell’azienda nella quale si richiede lo stop temporaneo perché “considerato il persistere delle alte temperature, risulta impossibile l’applicazione dello strato di finitura in gomma Epdm”.

“Si evidenzia – si legge ancora nella comunicazione – inoltre l’opportunità di effettuare la messa a dimora delle specie erbacee previste da progetto nelle prime settimane di settembre, in quanto le alte temperature comporterebbero stress alla vegetazione di nuovo impianto con conseguente perdita di un’elevata percentuale di essenze. Considerato quanto esposto si richiede la sospensione delle attività di completamento delle opere”.

I lavori, da 250mila euro, prevedono la riqualificazione di un angolo di lungomare che si estende per circa 200 metri quadrati. E’ stato completato il montaggio delle diverse attrezzature ludiche: si tratta di modelli di giochi nuovi per la città di Bari, con una struttura multipla a torre, scivoli di diverse dimensioni a seconda delle fasce d’età e altalene doppie. L’area potrà accogliere contemporaneamente oltre 30 bambini, disponendo di giochi articolati, insieme agli adulti accompagnatori che avranno a disposizione numerose sedute ricavate lungo il perimetro dell’area, grazie a gradinate in pietra. Previsto anche un sistema di pubblica illuminazione e di sorveglianza per evitare atti vandalici.

