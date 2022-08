La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche comunica che, nella giornata di domenica 21 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 18.30, a causa di lavori di montaggio e smontaggio di una gru, sono state disposte le seguenti limitazioni alla circolazione:

1. Il divieto di fermata per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi d’opera dell’impresa su via Capruzzi nel tratto tra il civico 70 e il civico 84;

2. L’interdizione al transito su via Capruzzi nel tratto tra viale Unità d’Italia e via dei Mille (eccetto mezzi di soccorso, pubblica sicurezza e bus autorizzati);

3. L’interdizione al transito e il divieto di sosta ambo i lati su via Re David per metri 25 dall’intersezione con via Capruzzi (chiusura tratto compreso tra via Pisanelli e via Capruzzi);

4. Il divieto di sosta sul lato civici pari e il doppio senso di circolazione con l’ ausilio di movieri su via Pisanelli

