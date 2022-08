L’ingresso dello storico hotel Palace usato come rifugio di senzatetto. Lo scatto, pubblicato sui social, parla da sé. L’albergo è chiuso da quasi un anno, gli ultimi ospiti lo lasciarono nel dicembre scorso. Da allora tra battaglie legali e accordi sindacali per salvaguardare i lavoratori, la struttura è rimasta chiusa. Ed ormai lo storico ingresso viene usato come rifugio per i senzatetto. Tanti i commenti che evidenziano le condizioni di abbandono del bene. “Che peccato, che amarezza, che tristezza, per un hotel storico del centro”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.