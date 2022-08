Non solo gli iPad di ultima generazione obbligatori, all’istituto comprensivo Mazzini Modugno di Bari obbligatorio, ma anche il reset del proprio tablet per l’upload di tutti i servizi obbligatorio, alla cifra di 50 euro. La comunicazione è arrivata attraverso la rappresentante di classe a fine luglio e dava precise indicazioni: rivolgersi ad una ditta specializzata in manutenzione e assistenza informatica (scelta dalla scuola), la stessa che ha già stilato le tariffe degli da destinare a uso esclusivo della didattica. Le polemiche quindi proseguono, ma facciamo un passo indietro.

A fine maggio la scuola aveva diffuso una circolare con la quale rendeva obbligatorio, per gli iscritti alla terza primaria e alla prima secondaria di primo grado, l’acquisto di un tablet (firmato Apple) con un costo che va da un minimo di 470 a un massimo di 730 euro. Pena: la scelta di una nuova scuola. Il testo del modulo ha scatenato polemiche alla quale la preside aveva risposto chiaramente su due fronti: il primo punto che riguardava la scelta dell’azienda, frutto di una gara sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). E poi su un secondo punto: già nell’istanza d’iscrizione – aveva spiegato la preside – era stato specificato (e non solo da quest’anno) che la scuola adotta l’Azione 6 del Piano, che porta il nome di ‘Bring Your Own Device’. In altre parole, patti chiari sin dall’iscrizione: chi non fosse stato d’accordo avrebbe potuto benissimo non iscrivere il proprio figlio.

E per le famiglie meno abbienti? Anche in questo caso la risposta è arrivata puntuale: la scuola dispone di un numero di macchine in comodato d’uso alle famiglie straniere e a quelle meno abbienti. Spiegazioni che hanno convinto solo parzialmente le famiglie che nel frattempo hanno dovuto farsi carico anche di una ulteriore spesa che naturalmente può essere raddoppiata o triplicata a secondo del numero dei figli iscritti all’istituto.

