Il mercato di Santa Chiara in crisi con un calo nelle vendite e gli operatori sono pronti a consegnare le chiavi dei box. Lo annuncia il comitato “Mercato Santa Chiara”.

“Abbiamo pazientemente atteso – si legge in una nota – che qualcosa si muovesse ma a parte le apparizioni mediatiche nessun provvedimento reale è stato ancora adottato per rimuovere quelle deficienze che non hanno consentito di completare la pianificazione commerciale di quell’area, con errori madornali che addirittura hanno prodotto effetti devastanti e opposti alle finalità di riqualificazione necessaria per il funzionamento di quel mercato”. Gli operatori hanno chiesto un incontro al sindaco Antonio Decaro.

A sostenere le ragioni del Comitato c’è l’associazione di rappresentanza Unionecommercio, il cui presidente Savino Montaruli, anche in rappresentanza di CasAmbulanti, ha dichiarato: “Sono giunte rassicurazioni da parte del sindaco Decaro circa un incontro imminente a Palazzo di Città con la delegazione dei Commercianti di Santa Chiara. Loro vorrebbero riconsegnare le chiavi nelle mani del primo cittadino non come gesto di resa ma come provocazione che, purtroppo, potrebbe addirittura diventare un’amara realtà – si legge nella nota – Le richieste del Comitato sono tutte legittime e sacrosante quindi sono certo che nell’incontro con Decaro si giungerà ad una soluzione che non può più essere procrastinata. I cali degli afflussi e delle vendite, anche nel periodo di Ferragosto, sono la dimostrazione del decadimento di quel mercato”.

“Ci giungono lamentele anche da parte dei commercianti ambulanti che occupano la parte esterna al mercato coperto i quali, ormai, sono rimasti davvero in pochissimi in quel luogo e gli altri sono stati “costretti” a chiudere sempre a causa delle condizioni dell’intera area. Se di fronte a tutto questo non si interviene con urgenza allora significa che si vuole portare anche il mercato di Santa Chiara nelle condizioni degli altri mercati coperti di Bari, cioè sull’orlo della chiusura definitiva in un crescente ed inarrestabile degrado”, conclude Montaruli. (foto repertorio)

