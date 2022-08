Dopo la violenta grandinata che ha colpito ieri alcune città del Barese il sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti chiede lo stato di calamità. “Casamassima – dice – è stata l’epicentro della violenta grandinata che si è abbattuta sul nostro territorio. Sgomento, incredulità e anche disperazione sono stati i sentimenti più diffusi tra i cittadini. Migliaia sono le autovetture danneggiate e si contano ingenti danni anche a coltivazioni, abitazioni e attività commerciali”.

“Già ieri – annuncia – ho sentito sia l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia sia il consigliere regionale e presidente della commissione agricoltura Francesco Paolicelli a cui ho rappresentato il dramma che stiamo vivendo, raccogliendo la loro disponibilità a supportare la nostra città. Infine la nostra amministrazione sta già procedendo a richiedere formalmente la calamità naturale per i danni subiti dall’agricoltura”.

Danni anche a Rutigliano e Noicattaro. “La grandinata è stata violentissima e avrà provocato seri danni al raccolto dei nostri campi” dice il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato, che si dice pronto anche lui a chiedere lo stato di calamità. “Sopralluoghi per verificare lo stato delle produzioni” è la richiesta di Vincenzo Cinquepalmi, segretario generale della Fai Cisl Bari. “L’ondata di maltempo in un momento molto delicato per i vigneti di uva da vino e da tavola – spiega – causa danni irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro”. (foto Facebook sindaco Casamassima)

