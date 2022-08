Il comitato “Noicattaro Mare online” ha inviato una nota ai sindaci di Bari e di Noicattaro chiedendo spiegazioni in merito al progetto di riqualificazione della viabilità della stazione ferroviaria di Torre a Mare.

“Già in occasione dei primi incontri istituzionali avuti con il sindaco di Noicattaro e con l’assessore Vito Angelo Santamaria – si legge in una nota – è stato possibile evidenziare tutti i rischi paventati che vanno dalla sicurezza idrogeologica, alla sicurezza stradale e alla tutela della vivibilità nelle “zone a mare”, luoghi che il comune di Noicattaro ha sempre destinato all’insediamento esclusivo di complessi a vocazione esclusivamente residenziale”.

“Orbene, la decisione di insediare ipermercati, nuove attività commerciali e nuovi complessi abitativi in prossimità della Lama Giotta ci ha allarmato, in uno alle ricadute che avrà inevitabilmente la variante apportata al progetto 2020 di adeguamento della viabilità della Stazione Ferroviaria di Torre a Mare – continua la nota – Abbiamo l’obbligo di vigilare, in quanto direttamente interessati, sul rispetto del vincolo di inedificabilità di 200 mt che risulta, invece, rimosso ad Agosto dello scorso anno per il solo Comune di Noicattaro (delibera N. 42 DEL 02/08/2021). L’altissimo rischio idrogeologico, così definito da tutti gli enti preposti -ivi comprendo l’Autorità di Bacino Puglia e l’ufficio di Protezione Civile del Comune stesso di Noicattaro- espongono i residenti, in modo particolare nelle “zone a mare”, a rischi concreti di alluvione, viste anche le modificazioni climatiche caratterizzate dall’incremento esponenziale di intensi fenomeni meteorologici già manifestatisi con recenti e sempre più intensi nubifragi”.

“A ciò aggiungasi l’incremento esponenziale del traffico che potrebbe avere effetti di penalizzazione sulla sicurezza stradale e sulla vivibilità di interi quartieri e complessi residenziali, fortemente penalizzati da tali modificazioni, con assenza totale di interventi di mitigazione – continua la nota – In particolare, su quest’ultimo punto il 19/08/2022, abbiamo inviato una dettagliata relazione, allegata alla presente, indirizzata a: Comune di Noicattaro, Comune di Bari, Regione Puglia, Direzione Territoriale di Rete Ferroviaria Italia – DT Bari e società Giesse srl firmataria, anch’essa, della convenzione per la realizzazione delle opere di modifica della viabilità nei pressi della stazione. In conclusione, abbiamo richiesto a tutti gli enti interessati un confronto chiaro e trasparente, per poter esporre le nostre preoccupazioni sulle ipotesi progettuali rappresentate, affinché si possa addivenire ad una sintesi delle necessità pubbliche, preservando però sicurezza e vivibilità dei luoghi delle “zone a mare” per tutti i residenti”.

