Si chiama “radon” ed è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore. È generato dal decadimento del radio, cioè dal processo per cui una sostanza radioattiva si trasforma spontaneamente in un’altra sostanza, emettendo radiazioni. Il radio è, a sua volta, prodotto dalla trasformazione dell’uranio, presente nelle rocce, nel suolo nelle acque e nei materiali da costruzione.

Il Comune di Bari, come previsto da una legge regionale del 2016, ha attivato il monitoraggio nelle scuole per la riduzione della esposizione alla radioattività naturale derivante da questo gas. L’appalto è biennale, da 220mila euro e i controlli sono già in corso e sono cadenzati in tutti gli istituti. “Stessi controlli – spiega l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli – li effettuiamo anche negli uffici pubblici. In passato sono state individuate delle concentrazioni leggermente elevate e in quel caso è stato richiesto di tenere maggiormente le finestre aperte così da fare disperdere il gas”.

Anche l’Arpa Puglia è impegnata nel monitoraggio a livello regionale della concentrazione media di gas radon in aria in ambienti chiusi. La misura della concentrazione di radon presente all’interno di un ambiente chiuso (abitazione e/o luogo di lavoro) permette di valutare l’esposizione e dunque il rischio associato alla permanenza all’interno dell’ambiente considerato da parte degli occupanti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.