Non possiamo ancora parlare di un nuovo record di arrivi. Ma possiamo con certezza confermare che l’estate è stata sicuramente un successo. Il porto di Bari ha fatto il pieno di visitatori, provenienti dall’Italia e dall’estero. La Puglia è diventata una regione croceristica, con un numero di scali in notevole aumento. Ma per parlare concretamente di presenze dobbiamo aspettare la fine della stagione estiva.

“E’ andata bene finalmente – spiega a Borderline24 Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. – Si torna verso la normalità. Sono molto contento. I dati definitivi saranno disponibili a fine stagione, quindi non possiamo ancora dire di aver superato i numeri del 2019, pre pandemia. La stagione – prosegue – è partita lenta per via delle preoccupazioni relative alla varianti di Omicron. Poi siamo andati molto bene nel pieno dell’estate. Abbiamo avuto navi che sono tornate ad essere a pieno carico come lo erano nel 2019. Per i traghetti abbiamo superato in alcune giornate sicuramente i numeri pre-pandemia. Il saldo definitivo lo potremo vedere per fine settembre, quando faremo una valutazione completa dei numeri dell’estate”.

“La crocieristica in Puglia – precisa Griffi- si è diffusa anche a Monopoli, Brindisi e Taranto. Ma anche Manfredonia, seppure con un numero contenuto di scali. Lo dico proprio con orgoglio pugliese. Puglia è una regione croceristica e questa è la novità di quest’anno. Siamo una regione che ha un numero di scali di navi da crociera come nessun’altro o come poche altre”. Per assistere ad un ulteriore incremento delle presenze dei passeggeri, c’è l’attesa per il nuovo terminal. E infatti Griffi spiega come “il progetto per il nuovo terminal è in fase di gara. Penso che queste operazioni si chiuderanno entro il mese di settembre. Quindi dovremmo avere un aggiudicatario in autunno e in tardo autunno la consegna del cantiere”.

“Ma abbiamo tantissimi piani di sviluppo del porto – precisa ancora il presidente – . Chiaramente il nuovo terminal fa parte di questi. I dragaggi sono quasi completati e dovrebbero essere terminati entro l’autunno. Il Marisabella è pronta al 70-80%, mancano solo le rifiniture. Stanno poi partendo – conclude – le gare per la progettazione della banchina della guardia costiera”.

