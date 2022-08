Non solo “spaccate”, in questa calda estate 2022. Ma anche furti negli appartamenti che quest’anno, in linea con quanto accade sempre in questo periodo, sono raddoppiati. Complice la partenza di molte famiglie e la possibilità di agire indisturbati. Nel corso degli anni i “topi d’appartamento” hanno perfezionato i loro sistemi di intrusione, affinando tecniche già note da tempo e aggiungendone altre più recenti.

I ladri entrano in casa dall’ingresso principale o dalle finestre. Anche quando trovano la porta di casa ben chiusa, talvolta riescono ad entrare scassinandola. E questo diventa ancora più semplice se i serramenti non sono solidi o sono molto datati.

Lock picking e key bumping sono due tecniche molto usate dai ladri per entrare in casa. Il lock picking altro non è che l’apertura delle serrature utilizzando graffette. Nonostante sia un metodo piuttosto complesso da padroneggiare, se il ladro è abbastanza abile può aprire la porta senza lasciare alcun segno di effrazione. Il key bumping, invece, è qualcosa di molto più comune. Ogni marca e tipologia di serratura col cilindro europeo ha una sua “bumping key”, una chiave che, una volta inserita nel cilindro, riesce ad aprire ogni porta di un determinato tipo. Serve solo un martello ed il gioco è fatto. Questo metodo, oltre che ingegnoso, è anche efficace e, come il lock picking, non lascia segni.

Ci sono poi le chiavi bulgare, uno strumento che permette di ricostruire il profilo della chiave di una serratura a “doppia mappa” senza avere la chiave originale e senza smontare la serratura della porta blindata. I grimaldelli bulgari non lasciano segni di effrazione a porte e finestre, il più delle volte si adattano con estrema facilità alle serrature ma esistono serrature a doppia mappa di nuova concezione dotate di contromisure.

C’è poi la vecchia tecnica che utilizza diversi segni come codici. Studiano orari ed abitudini dei residenti e segnano sul campanello con una ‘M’ gli appartamenti da svaligiare. Potrebbero comparire simboli strani non solo sulla porta ma anche sul cancello d’ingresso o nelle vicinanze della nostra abitazione. Nel dubbio, è meglio cancellarli subito, perché potrebbe trattarsi di codici che indicano che la nostra casa è “pronta” per essere svaligiata.

Il trucco dei fili invisibili di colla è ancora in voga tra i ladri: vengono applicati davanti alla porta d’ingresso per verificare se i proprietari rientrano o meno in casa. I malviventi fissano sulle porte sottili fili di colla, poi tornano sul posto e se li trovano intatti sono certi che l’appartamento è disabitato. Anche la tecnica della lastra di plastica non è nuova e non lascia segni di scasso. In questo caso i topi d’appartamento usano una lastra flessibile: lasciandola passare nella fessura tra porta e stipite, il ladro punta alla scocca della serratura. Pochi movimenti, precisi e mirati, per far leva sulla lastra e far rientrare la scocca: così la porta si apre facilmente ma solo se il proprietario di casa ha dimenticato di chiuderla a chiave.

Spesso i ladri svaligiano gli appartamenti nella notte con i proprietari che dormono all’interno, praticando un piccolo buco nel legno dell’infisso (porta d’ingresso o finestra, non fa differenza) all’altezza della maniglia. Poi inseriscono un arnese con cui riescono a muovere la serratura facendola ruotare per attivare il meccanismo di apertura. La storia ci insegna che i ladri quando decidono di entrare in un appartamento, riescono quasi sempre ad averla vinta. Ci sono però delle attenzioni che possono rendergli la vita più difficile.

Le forze dell’ordine consigliano per esempio di non aprire il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha suonato; di installare dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i numeri di emergenza. E ancora: di non informare nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di eventuali casseforti. Non solo: fatevi installare una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza; ogni volta che uscite di casa, ricordate di attivare l’allarme; se avete bisogno della duplicazione di una chiave, provvedete personalmente o incaricate una persona di fiducia. Nel caso in cui vi accorgete che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente il 112. Comunque, se appena entrati vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla, per non inquinare le prove, e telefonate subito al pronto intervento.

