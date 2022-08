La terza edizione del ‘Levante A Cappella Festival’, la kermesse di respiro internazionale, si svolgerà nell’anfiteatro dell’arena della Pace nel centro Mongolfiera di Japigia.

Questi gli appuntamenti:

Lunedì 22 agosto ore 20:30 con il gruppo barese delle Faraualla. A seguire, toccherà agli ungheresi Fool Moon, leader indiscussi del pop e rock internazionale a cappella. La serata sarà aperta dai gruppi ‘Le nuvole»’ e ‘Maramao’.

Martedì 23 dalle ore 20:30, sarà la volta dei Mezzotono, che ospiteranno come special guest Simona Bencini, celebre voce dei Dirotta su Cuba. A loro seguiranno i Neri per Caso, il gruppo italiano a cappella più conosciuto in ambito nazionale e internazionale. Questo concerto sarà aperto dal Duni Jazz Choir.

Mercoledì 24 dalle ore 20:30, toccherà ai Rock4 arrivano dall’Olanda e propongono uno spettacolo dedicato ai classici del rock. Dopo di loro si esibiranno gli spagnoli B Vocal, quintetto di riferimento nel panorama vocale europeo. In apertura di serata ci saranno i baresi dei Sounds Cool.

Tutti i concerti sono ad accesso libero. Accesso a partire dalle ore 20.

