Un incendio di vaste proporzioni è divampato a ridosso della strada statale 170, che collega le città di Barletta ed Andria, in territorio di Barletta, nella zona vicino all’ex mattatoio comunale e al canile. Sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco, agenti del commissariato di polizia e militari della Guardia di finanza.

“In questi minuti – scrive l’Enpa Barletta – ci giungono notizie di un incendio in via Andria a Barletta, precisamente nei pressi del rifugio comunale per cani.Dalle prime informazioni assunte ci risulta che l’incendio sia in corso di contenimento e che non ci siano rischi per i cani, se non un grande spavento”. (Foto Enpa Barletta)

