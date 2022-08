Le nuove nomine nelle parrocchie di Bari e provincia. La grandine nel Barese e i danni alle auto. La denuncia delle famiglie con bimbi autistici. Ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 14 agosto. Nuove nomine nelle parrocchie a Bari e provincia

Lunedì 15 agosto. In Puglia resta la tradizione dei falò di Ferragosto

Martedì 16 agosto. Come è cambiata la criminalità a Bari

Mercoledì 17 agosto. Città divise in due nella settimana di Ferragosto: il centro non va in ferie, “chiuse” le periferie

Giovedì 18 agosto. I servizi per i bimbi autistici “vanno in vacanza” e le famiglie vengono lasciate sole

Venerdì 19 agosto. Grandine come pietre, danni nel Barese

Sabato 20 agosto. Caos per la prima partita del Bari al San Nicola: lunghe file e tangenziale in tilt

