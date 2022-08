“Trascorrere due giorni a Bari è farsi un regalo, e anche di quelli belli”: parola di Lonely Planet. La guida turistica più famosa al mondo elogia in modo unico il capoluogo pugliese e lo fa utilizzando aggettivi che potrebbero inorgoglire qualsiasi barese. Gli autori infatti descrivono con parole straordinarie l’ospitalità eccezionale della città e non dimenticano del loro viaggio: gli sporcamuss, la focaccia, le braciole e le chianche.

Per Lonely Planet “non pensate che vi basterà la classica giornata mordi e fuggi per apprezzarla: Bari, prima di essere visitata, dev’essere compresa”.

Si parte da Bari Vecchia: “Signore sedute di fronte al portone a preparare orecchiette. Lenzuola svolazzanti dall’inconfondibile profumo di bucato che sventolano tra le case come candide bandiere. Eccovi a Bari vecchia, dove pulsa il cuore più verace della Puglia. Prendetevi un weekend per assaporarla, chianca dopo chianca (sono le piastre di pietra calcarea tipiche della regione, quelle pietrone talora più lisce, talora meno, che massacreranno i vostri tendini d’Achille se sarete così sprovveduti da calcarli in flip flops)”.

“Il capoluogo pugliese è un sacco di cose – ricorda Lonely Planet: la terza città del Mezzogiorno, un polo fieristico di tutto rispetto e il primo porto dell’Adriatico per traffico passeggeri, per cominciare. Ci ha messo un po’ per diventare anche una meta turistica, ma eccola qui oggi, riqualificata di alcuni dei suoi quartieri più degradati, ad accogliere i visitatori con un’ospitalità eccezionale, stordendoli continuamente di modernità e passato, entrambe ben condite. Una città che di tipico ha così tanti piatti che vi sarà impossibile provarli tutti, una città rispettosa (quello da sempre, e per sempre) della diversità perché crocevia naturale tra Oriente e Occidente”.

Il gioco da fare tra le vie di Bari Vecchia, per Lonely Planet “è perdersi. Perché questo consente di comprare un pezzo di focaccia barese. E poi assaporare gli sporcamuss (sporcamusi) e le braciole che sono degli involtini ripieni che potreste trovare d’accompagnamento alle vostre orecchiette (e avete capito bene: è la carne a fare d’accompagnamento, vi trovate in una terra la cui cultura culinaria sa esaltare i carboidrati e le verdure all’ennesima potenza.)”.

Scherzosamente gli autori di Lonely Planet ricordano ai turisti pronti a venire a Bari : “Ecco una frasetta da imparare per stupire gli amici mentre fate incetta di pesce e crostacei freschissimi al Molo di San Nicola: N-dèrr’a la lanze! ‘a terra la lancia’. Risultato stupefacente, provare per credere”.

