“La sentenza del Tar sulla vicenda del parco della giustizia è una decisione solo in rito, e non nel merito, del quale assolutamente non si parla. Il ricorso non è stato rigettato”, scrive Leonardo Scorza, presidente del comitato “Per un parco verde di quartiere”.

“Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in attesa della variante che, però, è stato dimostrato essere impossibile, sia tecnicamente che giuridicamente – si legge ancora nella nota – Le controparti non hanno saputo indicare al Tar come realizzare detta variante che è impossibile, in area a verde di quartiere, così rendendo illegittima radicalmente qualsiasi edificazione: dette aree sono inedificabili perché le stesse assolvono ad uno standard minimo e inderogabile di verde da dedicare ai cittadini di Carrassi”.

“La sentenza, non affrontando il merito, rende possibile una spesa inutile e dannosa, per pagare i progettisti per la prima fase ed anche per il primo lotto: l’aggiudicatario del concorso di progettazione impugnato sarà beneficiato della prima parte del progetto, per un corrispettivo di oltre 3 milioni di euro – prosegue la nota – L’accoglimento del ricorso avrebbe impedito questa emorragia di denaro pubblico, che viene investito malamente, per un progetto irrealizzabile perché ubicato su aree a verde strandard, e quindi inedificabili per legge.La funzione Giustizia esce quindi sconfitta ancora una volta.Il comitato di scopo ed i singoli ricorrenti non smetteranno di svolgere la loro opera a favore della vivibilità di Carrassi e di tutta la città di Bari, così gravemente compromessa da un progetto, oggi non bloccato, che si rivelerà certamente costoso ed inutile”.

