Strada San Giorgio Martire ormai trasformata in una discarica. Lo segnala il gruppo di Lavoro per la prevenzione dei Fenomeni a danno dell’Ambiente e della Salute Pubblica di Gens Nova in collaborazione con i volontari dell’ANUU Migratoristi ODV.

Diversi i rifiuti accatastati ai bordi dell’arteria stradale, secchi di pittura, frigoriferi, parti di mobili. “Ma lo scenario – si legge in una nota – si è reso anche più torbido, quando i volontari hanno imboccato un tratturo che costeggia la lama, davanti agli stessi si è stagliato un rudere avvolto da rifiuti speciali miscelati tra loro, oltre ad un cumulo di rifiuti che impedivano il loro proseguo. Quello che ci amareggia è che il sito in questione era già stato segnalato nel novembre 2021 agli organi competenti, ma stante quanto visto sembra che in questi luoghi nulla sia cambiato, anzi”.

Il Comune ha da tempo installato sulla strada delle fototrappole, come già comunicato dall’assessore Pietro Petruzzelli in modo da stanare gli incivili.

