Dopo le piogge de giorni scorsi che hanno causato numerosi allagamenti delle strade di Bari si intensificano gli interventi dell’Acquedotto pugliese per la pulizia e la manutenzione delle condotte di fogna bianca e dei tombini.

Già a partire da questa mattina gli operai sono a lavoro nel quartiere Carrassi. In via Re David, dove si sono verificati proprio qualche giorni fa gli allagamenti, in particolare i tombini sono stati liberati da ingenti quantità di terra che ostruivano il naturale passaggio dell’acqua nelle fogne.

I lavori sono partiti dall’apertura dei pozzetti per la pulizia e la rimozione di polveri, sabbia e radici accumulatesi nel corso degli anni, per poi ripristinare l’apertura originaria delle singole bocche di lupo. Anche queste ultime, infatti, sono risultate in parte otturate sia dai vari strati di asfalto che si sono sovrapposti negli anni sia dai rifiuti accumulatisi e consolidati nel corso del tempo. (foto repertorio)

