Tosse secca e raffreddore. A volte anche febbre. Ed è subito Covid mania. Qualcuno corre subito in farmacia per sottoporsi al tampone. Qualcun altro si appella a tutti i santi e spera che passi per chiudere la valigia e partire. E’ un’estate fatta di tosse e cola naso, quella che stiamo vivendo. E i fattori in realtà sono tanti. Virus che girano, soprattutto tra i bambini e poi l’alga tossica che sta interessando la zona che riguarda il tratto del lungomare a sud e la zona di Molfetta. “In molti – spiega una farmacista – si stanno rivolgendo a noi con sintomi che vanno dalla tosse secca al raffreddamento. Capita spesso che ci chiedano di sottoporsi al tampone per verificare che non abbiano contratto il Covid. Nella maggior parte dei casi – soprattutto nelle ultime settimane – sono quasi tutti tamponi negativi. Ma ormai è fisiologico attribuire questi sintomi para influenzali al Covid. Ed è anche normale – spiega ancora – considerando quanto accaduto negli ultimi anni”.

In lizza quindi all’allarme del momento c’è l’alga tossica ormai da settimane presente sulle nostre coste. L’alga può causare intossicazione durante la fioritura, non tramite ingestione o contatto come si potrebbe pensare, ma attraverso l’inalazione di quello che viene definito aerosol marino, cioè di microparticelle acquose in sospensione che contengono la Ostreopsis Ovata. Ecco spiegato perché si concentra nelle zone scogliose.

Questa esposizione porta ad alcuni sintomi tipici, tra cui irritazione delle mucose respiratorie e congiuntivali, raffreddore, difficoltà respiratorie, tosse e febbre, spesso simili alla sindrome influenzale. L’esposizione può avvenire anche senza entrare in acqua, soprattutto nelle giornate ventose di mare mosso, quando le particelle d’acqua arrivano anche molto lontano dalla riva. Un altro modo in cui questa specie può causare danni alla salute umana è tramite ingestione di organismi marini, principalmente ricci e molluschi muniti di conchiglia presenti vicino alla riva che con il tempo accumulano la tossina in grandi quantità. L’ingerimento può causare un’intossicazione alimentare a poche ore di distanza, anche se c’è una preventiva cottura o un congelamento. Per i casi meno severi, basta un antistaminico o un antipiretico (solo in caso di febbre). Se la situazione dovesse peggiorare – conclude – è necessario rivolgersi a un medico”

